Lucci spinge, Gazzetta: “Fiorentina in trattativa per Kostic”. Novità per Piccoli

Nel mirino c'è Filip Kostic, laterale serbo in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare a costo zero

Redazione VN 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 07:18)

Vitamina K per la Fiorentina. Non solo Moise Kean, definito da Fabio Paratici un «patrimonio» e considerato centrale nella Viola che verrà (a meno di offerte indecenti), e Luca Koleosho, esterno azzurro del Burnley su cui il club dei Commisso sta lavorando da tempo. Nel mirino c è pure Filip Kostic, laterale serbo in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare a costo zero. Si è parlato anche di lui nella chiacchierata che il diesse viola ha avuto con Alessandro Lucci, agente di Kean ma pure di Roberto Piccoli(il cui futuro è strettamente legato a quello di Moise: se resterà allora per il centravanti scuola Atalanta potrebbero aprirsi altri scenari) e di Kostic.

Kostic — Lucci lo portò alla Juventus quattro anni fa e adesso si sta guardando intorno per cercargli una nuova sistemazione. Un affare low cost, visto che è svincolato, motivo per cui la Fiorentina, che dovrà ricostruire le corsie esterne tra rientri dai prestiti (Solomon e Harrison), infortuni (Parisi out fino a fine stagione e quando sarà pronto tornerà a fare il terzino) e possibili cessioni (Gudmundsson è sul mercato).

Costi — Esperienza Kostic garantisce spinta ed esperienza per il 4-3-3 di Grosso. Nell'ultima stagione in bianconero ha giocato poco (527 minuti) ma ha segnato 3 gol e confezionato un assist. Il nodo può essere rappresentato dall'ingaggio: alla Juventus guadagnava 2,5 milioni ma alla Fiorentina dovrebbe accontentarsi di una cifra più bassa. La concorrenza non manca: in Italia si è mosso il neopromosso Venezia ma ci sono anche le sirene arabe dell'Al Qadsiah, che sicuramente potrebbe garantire uno stipendio più allettante. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.