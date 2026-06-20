La Nazione: “Area scouting al lavoro. Ecco i primi nomi ancora poco conosciuti”

L'area degli osservatori della Fiorentina sarà completamente rivoluzionata da Fabio Paratici. A tal proposito, La Nazione scrive che i primi risultati di questo lavoro stanno già emergendo. Il club viola, infatti, si è mosso con forza sul fantasista argentino classe 2009 Giovanni Baroni del Talleres, uno dei talenti più seguiti del Sudamerica. Sul giocatore pesa (oltre che la concorrenza di Chelsea e Borussia Dortmund) una clausola da 25 milioni che la Fiorentina proverà a ridiscutere attorno ai 15. Ma è soprattutto in attacco che la nuova filosofia appare evidente. Ecco allora i nomi, ancora poco conosciuti al grande pubblico, di Isak Bjerkebo, esterno svedese del Sirius, protagonista di un avvio di stagione brillante, e del turco Basar Onaldel Nec (in foto). Due profili valutati circa 10 milioni ciascuno e seguiti con attenzione da Lorenzo Giani (coordinatore dell'area scouting, ndr). Così come Roy Revivo, terzino sinistro israeliano classe 2003 del Maccabi Tel Aviv.