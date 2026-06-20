“Scenario sconfortante”: così Paratici rivoluziona l’area degli osservatori

La Nazione si concentra sul rafforzamento della rete degli osservatori della Fiorentina. La nuova società che sta prendendo forma sotto la guida di Fabio Paratici vuole muoversi nella direzione "meno vetrina, più scouting". Niente caccia al nome che infiamma i social o alle trattative costruite attorno a giocatori già sulla bocca di tutti. Tra le priorità individuate dal direttore sportivo c'è stata la completa riorganizzazione dell'area scouting considerata uno dei pilastri su cui costruire il futuro della Fiorentina. Non una scelta casuale visto che negli anni trascorsi alla Juventus il dirigente aveva potuto contare su una rete di 30-40 osservatori distribuiti tra Italia ed estero. Lo scenario trovato a Firenze, al contrario, è stato giudicato a dir poco sconfortante. Da qui la decisione di intervenire in profondità. Il primo passo è stato la creazione immediata dell'area prestiti affidata a Moreno Zebi e Raffaele Rubino, incaricati di monitorare da vicino 35 giocatori, mentre a luglio entrerà a pieno regime la nuova struttura scouting coordinata da Lorenzo Giani. L'obiettivo è ambizioso: costruire una task force specializzata che, nei piani del ds, possa arrivare fino a 60 osservatori.