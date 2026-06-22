Kean in bilico, la Fiorentina chiama il Parma. CorSport: “Pellegrino piace da morire”

Moise Kean non è sicuro di rimanere alla Fiorentina, per questo c’è Mateo Pellegrino in cima al classico piano B

Redazione VN 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 07:11)

Nel caso di cessione di Moise Kean, Paratici e la Fiorentina non vogliono farsi trovare impreparati se qualcosa (meglio: qualcuno) dovesse mettere a rischio l’equilibrio tra l’altro sempre da trovare: per questo c’è Mateo Pellegrino in cima al classico piano B.Uno che riempie l’area fisicamente e in acrobazia, uno che sa colpire in campo aperto, uno che ha le caratteristiche ideali per essere il destinatario di cross e assist degli esterni offensivi nel 4-3-3 del tecnico arrivato da Sassuolo.

Pellegrino — Uno che ha aiutato tanto il Parma a salvarsi senza troppi affanni con i suoi gol (nove, di cui otto decisivi che hanno fruttato addirittura sedici punti in classifica: soltanto quello nel 4-1 per il Torino è stato “inutile”) e il suo gioco di sponda al servizio dei compagni. Uno che somiglia ed è diverso da Kean, che piace da morire al Viola Park.

Il prezzo — Tradotto, il canale con il club ducale è già stato aperto ed è pronto all’uso sapendo che: il Parma chiede una ventina di milioni e che ci sono parecchie squadre interessate all’attaccante cresciuto al Velez (gli argentini riceveranno poco meno del 10 per cento sulla futura rivendita del loro ex giocatore), anche all’estero. Lo scrive il Corriere dello Sport.