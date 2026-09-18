Domenica alle 12:30 la Fiorentina ospiterà al Franchi un Napoli affamato ma costretto a fare i conti con diverse assenze nel cuore del campo. Come evidenziato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha dovuto riorganizzare la mediana partenopea per far fronte all'assenza di muscoli e centimetri.

Il doppio playmaker: la trappola di Allegri

Senza pedine fisiche del calibro di Anguissa e McTominay, il tecnico azzurro rilancerà dal 1' la formula del doppio regista: Billy Gilmour agirà al fianco di Stanislav Lobotka. Due palleggiatori puri che permettono al Napoli di uscire con facilità dalla pressione alta e di ribaltare velocemente l'azione. In fase di possesso, il centrocampo si trasforma in un triangolo tattico con la mezzala di qualità (De Bruyne o Vergara) pronta a inserirsi tra le linee a ridosso della trequarti viola.

Punti di forza e vulnerabilità azzurre

Se da un lato la coppia Gilmour-Lobotka garantisce ritmi elevati, fraseggio nello stretto e verticalità immediata, dall'altro la squadra azzurra concede qualcosa sul piano del dinamismo e della stazza fisica. Un fattore su cui la Fiorentina potrà e dovrà spingere, contrapponendo la corsa, le geometrie e i muscoli della propria mediana per spezzare il palleggio degli uomini di Allegri e conquistare il pallino del gioco davanti ai propri tifosi.