VIDEO - Mourinho e la stampa, è già tensione: "Sono stanco di voi"

l Napoli torna oggi ad allenarsi e tra le priorità di Massimiliano Allegri c’è il recupero di Frank Zambo Anguissa in vista della sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Il centrocampista ha saltato le ultime due partite contro Arsenal e Bologna a causa di alcuni problemi muscolari e nelle prossime ore verrà valutato dallo staff azzurro.

Al momento filtra un cauto ottimismo sulle possibilità di rivedere Anguissa a disposizione per la trasferta di Firenze. Il giocatore sarà monitorato già nella giornata di oggi e saranno soprattutto le sue risposte nelle prossime ore a fornire indicazioni più precise sulle sue condizioni. La decisione definitiva arriverà quindi con l’avvicinarsi della partita contro la formazione viola.

Per Allegri, però, Anguissa rappresenta al momento l’unico possibile recupero in vista della gara del Franchi. Restano infatti diversi gli indisponibili che il tecnico dovrà gestire nella settimana che porta all’ultima partita prima della lunga sosta per le nazionali.

Il club partenopeo attende dunque di capire se il centrocampista potrà tornare a disposizione proprio contro la Fiorentina. Le prossime sedute saranno decisive per valutare il suo recupero e stabilire se ci saranno le condizioni per il rientro. Lo scrive il Corriere dello Sport