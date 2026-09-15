Il portiere danese Christensen torna titolare in Coppa Italia. Il vice silenzioso non gioca da fine campionato scorso
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Toccherà a Christensen scendere in campo questa sera contro il Pisa nella partita di Coppa Italia targata Fiorentina. L'estremo difensore viola, vice silenzioso di De Gea, come ricorda La Nazione non mette piede in campo da maggio e stasera avrà l'opportunità di tornare protagonista.
Giocò col ParmaL'ultima apparizione ufficiale con i viola risale infatti proprio al 22 maggio, appuntamento contro l'Atalanta in campionato nell'ultima giornata con salvezza già in cassaforte. Uomo spogliatoio, vice mai rumoroso. Stasera ci sarà ancora lui, che in Coppa Italia con il Parma contribuì al passaggio del turno ai rigori nell'ultima volta in cui scese in campo.
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