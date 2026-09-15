La Fiorentina si rituffa in Coppa Italia, affrontando il Pisa. Vanoli ritrova un torneo che lo tocca particolarmente, visto che nel 2001 c'era anche lui ad alzare l'ultimo trofeo viola della sua storia. È vero, è solo un sedicesimo di finale, ma la partita regala comunque emozione per tanti motivi. Vincere e dare un seguito alle buone impressioni mostrate a Venezia è un imperativo, ribadito anche ieri dal tecnico, ma allo stesso tempo si va avanti con calma dopo tanti cambiamenti.

Si cambia

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Come scrive il Corriere Fiorentino, sarà necessario un po' di turnover pensando al Napoli di domenica in tutti i reparti. Potrebbero giocare Christensen, Joao Mario, Valdepenas e Pongracic, così come Oulai e Brescianini a centrocampo. In attacco Beto e Pellegrino sono in ballottaggio ma occhio a Gonçalves, appena arrivato e voglioso di mettersi in mostra. Tutti sulla corda, c'è da rifare la Fiorentina.