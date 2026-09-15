Con il Pisa ci saranno novità di formazione, ma con l'idea di vincere. Mastantuno e Pellegrino: guidano gli argentini
VIDEO - Pellegrino: "La maglia di Batistuta? E' una responsabilità molto bella"
Passare il turno e fare turnover. Due obiettivi semplici semplici per Vanoli nel suoi ritorno bis alla Fiorentina. Due elementi chiave dopo la convincente vittoria di Venezia, con un occhio alla gara col Napoli di domenica. La Coppa Italia - ricorda il Corriere dello Sport - è un obiettivo stagionale e allo stesso tempo il tecnico vuole risposte dalla rosa per aggiungere amalgama e tenere tutti sulla corda. Poi nella sosta ci sarà tempo per le gerarchie, ma le scelte oggi sono in funzione di una squadra in grado di garantirsi gli ottavi.
Si parla argentinoVanoli, nella prima settimana al Viola Park, ha cercato di ritrovare quei concetti che ha mostrato l'anno scorso, mettendo dentro il più possibile i nuovi: Beto ha giocato a Venezia e oggi potrebbe toccare a Pellegrino, ma anche Mastantuono oggi è in grande considerazione. Grande attesa anche per Gonçalves, ma la rotazione sarà in tutti i reparti: Christensen, Joao Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas, Oulai e Brescianini insieme a Fagioli. Possibili sette cambi, ma con il pensiero alla vittoria.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli, ecco come sono andate le cose. Mastantuono, la Coppa Italia è un obiettivo
Social
Lady Dodò: "Più di un anno in questa situazione, non avete idea e parlate"
Radio e tv
Sabatini fa retromarcia su Mastantuono: "Non sono ottuso, ma occhio..."
Ex viola
Il Depor di Aubameyang sogna: ed Amatucci è già un intoccabile
Probabili formazioni
Fiorentina-Pisa, probabili formazioni: Oulai verso il sì. Davanti Goncalves
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti