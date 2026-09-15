Passare il turno e fare turnover. Due obiettivi semplici semplici per Vanoli nel suoi ritorno bis alla Fiorentina. Due elementi chiave dopo la convincente vittoria di Venezia, con un occhio alla gara col Napoli di domenica. La Coppa Italia - ricorda il Corriere dello Sport - è un obiettivo stagionale e allo stesso tempo il tecnico vuole risposte dalla rosa per aggiungere amalgama e tenere tutti sulla corda. Poi nella sosta ci sarà tempo per le gerarchie, ma le scelte oggi sono in funzione di una squadra in grado di garantirsi gli ottavi.

Si parla argentino

Christensen, Joao Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas, Oulai e Brescianini insieme a Fagioli. Possibili sette cambi, ma con il pensiero alla vittoria.

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Vanoli, nella prima settimana al Viola Park, ha cercato di ritrovare quei concetti che ha mostrato l'anno scorso, mettendo dentro il più possibile i nuovi: Beto ha giocato a Venezia e oggi potrebbe toccare a Pellegrino, ma anche Mastantuono oggi è in grande considerazione. Grande attesa anche per Gonçalves, ma la rotazione sarà in tutti i reparti: