Mauro Icardi è pronto a tornare in Italia, dopo le avventure estere. L'attaccante argentino è rimasto svincolato, e numerosi club di A lo hanno avvicinato. Si è parlato anche della Fiorentina, ma è la Lazio la squadra più vicina all'ex Inter.

Secondo Il Messaggero, Icardi vorrebbe fortemente la Lazio, quasi prega di vestire il biancoceleste. La decisione finale spetterà però a Rino Gattuso, che preferisce Andrea Pinamonti. Anche il ds Fabiani non è così convinto di Icardi, che non si adatterebbe molto al gioco di Gattuso.