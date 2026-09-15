Un grande ritorno, quello di Mauro Icardi. Ma per concretizzarsi serve il sì di Gattuso
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Mauro Icardi è pronto a tornare in Italia, dopo le avventure estere. L'attaccante argentino è rimasto svincolato, e numerosi club di A lo hanno avvicinato. Si è parlato anche della Fiorentina, ma è la Lazio la squadra più vicina all'ex Inter.
Secondo Il Messaggero, Icardi vorrebbe fortemente la Lazio, quasi prega di vestire il biancoceleste. La decisione finale spetterà però a Rino Gattuso, che preferisce Andrea Pinamonti. Anche il ds Fabiani non è così convinto di Icardi, che non si adatterebbe molto al gioco di Gattuso.
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