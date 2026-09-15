Nell'inizio di stagione del Napoli, una delle poche note liete è Costantino Favasuli. L'ex terzino della Fiorentina è reduce da una bella annata a Catanzaro, e con Allegri è partito bene. La Gazzetta dello Sport scrive che il ragazzo piace al tecnico azzurro, e che il prossimo passo potrebbe essere la Nazionale:

"Allegri gli ha già indirizzato il percorso: un passo indietro, esterno alla capitan Di Lorenzo, necessari per farne almeno due in avanti. Perchè la prossima tappa, in questo macrocosmo azzurro, è la Nazionale." Domenica prossima per Favasuli ci sarà una sfida particolare, quella da ex proprio contro la Fiorentina.