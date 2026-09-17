Data e orario della conferenza stampa di Paolo Vanoli
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In vista della partita di domenica 21 settembre 2026 tra Fiorentina e Napoli allo stadio Artemio Franchi, tornerà a parlare in una conferenza stampa pre-gara anche l'allenatore viola, Paolo Vanoli. Di seguito il comunicato viola per scoprire data e orario:
ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 18 settembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina – Napoli.
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