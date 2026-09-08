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Buone notizie per Scott McTominay, che questa mattina si è sottoposto con successo a una procedura di ablazione per correggere l’aritmia cardiaca recentemente riscontrata.

Il centrocampista del Napoli ha effettuato l’intervento presso lo Spire Manchester Hospital, seguendo il programma medico stabilito dal club.

A comunicare l’esito positivo della procedura è stata la stessa società partenopea attraverso una nota ufficiale:

Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital.

L’intervento è dunque perfettamente riuscito e adesso per il giocatore inizierà il percorso di recupero, con i tempi di rientro che saranno stabiliti dallo staff medico sulla base dell’evoluzione delle sue condizioni.

Niente Franchi

La situazione interessa da vicino anche la Fiorentina, che domenica 20 settembre sarà chiamata ad affrontare il Napoli al Franchi.

Considerati i tempi necessari dopo la procedura e il successivo periodo di recupero (almeno due settimane), McTominay dovrebbe con tutta probabilità essere assente nella sfida contro i viola.