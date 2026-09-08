Le ultime sull'intervento di Scott McTominay per aritmia: i tempi di recupero per rivedere lo scozzese in campo

Matteo Torniai
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Buone notizie per Scott McTominay, che questa mattina si è sottoposto con successo a una procedura di ablazione per correggere l’aritmia cardiaca recentemente riscontrata.

Il centrocampista del Napoli ha effettuato l’intervento presso lo Spire Manchester Hospital, seguendo il programma medico stabilito dal club.

A comunicare l’esito positivo della procedura è stata la stessa società partenopea attraverso una nota ufficiale:

Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital.

L’intervento è dunque perfettamente riuscito e adesso per il giocatore inizierà il percorso di recupero, con i tempi di rientro che saranno stabiliti dallo staff medico sulla base dell’evoluzione delle sue condizioni.

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Niente Franchi

La situazione interessa da vicino anche la Fiorentina, che domenica 20 settembre sarà chiamata ad affrontare il Napoli al Franchi.

Considerati i tempi necessari dopo la procedura e il successivo periodo di recupero (almeno due settimane), McTominay dovrebbe con tutta probabilità essere assente nella sfida contro i viola.

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