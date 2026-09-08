Tre mesi dopo aver lasciato la panchina della Fiorentina, Paolo Vanoli torna a guidare la squadra viola. Il suo ritorno arriva dopo l’esonero di Fabio Grosso, sollevato dall’incarico dopo appena tre giornate di campionato.

Una decisione arrivata prestissimo e che inserisce l’ennesimo capitolo in una statistica sempre più significativa: dall’inizio della presidenza di Rocco Commisso, la Fiorentina ha cambiato undici allenatori in sette anni.

Il focus, più che sul singolo esonero, è proprio sulla continuità della panchina viola. Perché, guardando al periodo compreso tra il 2019 e oggi, nessuna squadra di Serie A ha cambiato così tanti allenatori quanto la Fiorentina.

Grosso, il secondo esonero più rapido degli ultimi dieci anni

L’esperienza di Grosso si è conclusa dopo appena tre giornate della stagione 2026-27.

A fare ancora prima fu il Palermo nella stagione 2016-17, quando Davide Ballardini venne allontanato dopo appena due giornate. Una scelta perfettamente riconducibile alla gestione di Maurizio Zamparini, diventato negli anni uno dei simboli del cosiddetto “mangia-allenatori”.

Oggi, però, anche la Fiorentina sembra avvicinarsi a quella particolare statistica, riporta TMW.

Undici tecnici dal 2019: la cronologia della panchina viola

Dal momento dell’arrivo di Commisso alla guida della società, la panchina della Fiorentina è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti.

Ecco la successione degli allenatori:

Vincenzo Montella - dalla 1ª alla 17ª giornata della stagione 2019-20;

Giuseppe Iachini - dalla 18ª giornata della 2019-20 alla 7ª della 2020-21;

Cesare Prandelli - dall’8ª alla 28ª giornata della stagione 2020-21;

Giuseppe Iachini - dalla 29ª alla 38ª giornata della 2020-21;

Gennaro Gattuso - scelto per la stagione 2021-22, ma dimessosi prima dell’inizio del campionato;

Vincenzo Italiano - dalla stagione 2021-22 alla conclusione della 2023-24;

Raffaele Palladino - stagione 2024-25;

Stefano Pioli - dalla 1ª alla 10ª giornata della stagione 2025-26;

Paolo Vanoli - dall’11ª alla 38ª giornata della stagione 2025-26;

Fabio Grosso - dalla 1ª alla 3ª giornata della stagione 2026-27;

Paolo Vanoli - nuovamente alla guida della Fiorentina dalla 3ª giornata della stagione 2026-27.

Una sequenza che racconta bene quanto sia cambiata la guida tecnica del club negli ultimi anni.

L’unica vera parentesi di continuità è stata quella di Vincenzo Italiano, capace di rimanere sulla panchina viola per tre stagioni, dal 2021 al 2024. Prima e dopo di lui, invece, la Fiorentina ha vissuto una successione molto più frequente di allenatori.

Fiorentina prima in Serie A per cambi di allenatore dal 2019

Il dato diventa ancora più significativo se confrontato con quello delle altre società.

Considerando gli allenatori cambiati in Serie A dal 2019 a oggi, la classifica vede la Fiorentina nettamente al primo posto:

Posizione Squadra Allenatori cambiati 1 Fiorentina 11 2 Genoa 10 3 Cagliari 9 4 Torino 9 5 Monza 8 6 Napoli 8 7 Parma 8 8 Frosinone 7 9 Juventus 7 10 Lecce 7 11 Udinese 7 12 Venezia 7 13 Lazio 6 14 Milan 6 15 Roma 6 16 Como 5 17 Sassuolo 5 18 Atalanta 4 19 Bologna 4 20 Inter 3

La Fiorentina guarda quindi tutti dall’alto con 11 cambi, uno in più del Genoa e due rispetto a Cagliari e Torino.