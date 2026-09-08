Il particolare dato inerente ai cambi in panchina dal 2019 a oggi: Fiorentina davanti a tutte le altre squadre di Serie A
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Tre mesi dopo aver lasciato la panchina della Fiorentina, Paolo Vanoli torna a guidare la squadra viola. Il suo ritorno arriva dopo l’esonero di Fabio Grosso, sollevato dall’incarico dopo appena tre giornate di campionato.
Una decisione arrivata prestissimo e che inserisce l’ennesimo capitolo in una statistica sempre più significativa: dall’inizio della presidenza di Rocco Commisso, la Fiorentina ha cambiato undici allenatori in sette anni.
Il focus, più che sul singolo esonero, è proprio sulla continuità della panchina viola. Perché, guardando al periodo compreso tra il 2019 e oggi, nessuna squadra di Serie A ha cambiato così tanti allenatori quanto la Fiorentina.
Grosso, il secondo esonero più rapido degli ultimi dieci anni
L’esperienza di Grosso si è conclusa dopo appena tre giornate della stagione 2026-27.
A fare ancora prima fu il Palermo nella stagione 2016-17, quando Davide Ballardini venne allontanato dopo appena due giornate. Una scelta perfettamente riconducibile alla gestione di Maurizio Zamparini, diventato negli anni uno dei simboli del cosiddetto “mangia-allenatori”.
Oggi, però, anche la Fiorentina sembra avvicinarsi a quella particolare statistica, riporta TMW.
Undici tecnici dal 2019: la cronologia della panchina viola
Dal momento dell’arrivo di Commisso alla guida della società, la panchina della Fiorentina è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti.
Ecco la successione degli allenatori:
- Vincenzo Montella - dalla 1ª alla 17ª giornata della stagione 2019-20;
- Giuseppe Iachini - dalla 18ª giornata della 2019-20 alla 7ª della 2020-21;
- Cesare Prandelli - dall’8ª alla 28ª giornata della stagione 2020-21;
- Giuseppe Iachini - dalla 29ª alla 38ª giornata della 2020-21;
- Gennaro Gattuso - scelto per la stagione 2021-22, ma dimessosi prima dell’inizio del campionato;
- Vincenzo Italiano - dalla stagione 2021-22 alla conclusione della 2023-24;
- Raffaele Palladino - stagione 2024-25;
- Stefano Pioli - dalla 1ª alla 10ª giornata della stagione 2025-26;
- Paolo Vanoli - dall’11ª alla 38ª giornata della stagione 2025-26;
- Fabio Grosso - dalla 1ª alla 3ª giornata della stagione 2026-27;
- Paolo Vanoli - nuovamente alla guida della Fiorentina dalla 3ª giornata della stagione 2026-27.
Una sequenza che racconta bene quanto sia cambiata la guida tecnica del club negli ultimi anni.
L’unica vera parentesi di continuità è stata quella di Vincenzo Italiano, capace di rimanere sulla panchina viola per tre stagioni, dal 2021 al 2024. Prima e dopo di lui, invece, la Fiorentina ha vissuto una successione molto più frequente di allenatori.
Fiorentina prima in Serie A per cambi di allenatore dal 2019
Il dato diventa ancora più significativo se confrontato con quello delle altre società.
Considerando gli allenatori cambiati in Serie A dal 2019 a oggi, la classifica vede la Fiorentina nettamente al primo posto:
|
Posizione
|
Squadra
|
Allenatori cambiati
|
1
|
Fiorentina
|
11
|
2
|
Genoa
|
10
|
3
|
Cagliari
|
9
|
4
|
Torino
|
9
|
5
|
Monza
|
8
|
6
|
Napoli
|
8
|
7
|
Parma
|
8
|
8
|
Frosinone
|
7
|
9
|
Juventus
|
7
|
10
|
Lecce
|
7
|
11
|
Udinese
|
7
|
12
|
Venezia
|
7
|
13
|
Lazio
|
6
|
14
|
Milan
|
6
|
15
|
Roma
|
6
|
16
|
Como
|
5
|
17
|
Sassuolo
|
5
|
18
|
Atalanta
|
4
|
19
|
Bologna
|
4
|
20
|
Inter
|
3
La Fiorentina guarda quindi tutti dall’alto con 11 cambi, uno in più del Genoa e due rispetto a Cagliari e Torino.
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