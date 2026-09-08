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L’esonero di Fabio Grosso ha fatto discutere, soprattutto per la tempistica della decisione. L’allenatore è stato sollevato dall’incarico dalla Fiorentina dopo appena tre partite di campionato, in un momento in cui la squadra viola era stata profondamente modificata dalla sessione estiva di mercato.

A commentare la scelta della società è stato Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

"Troppo presto per giudicare"

Secondo Marchegiani, il tempo concesso a Grosso è stato estremamente limitato, considerando la portata della rivoluzione effettuata dalla Fiorentina durante l’estate.

Tre settimane mi sembrano davvero poche. Con il mercato sono stati cambiati praticamente tutti i giocatori e una squadra del genere ha bisogno di tempo per trovare i propri equilibri.

Un aspetto particolarmente rilevante, secondo l’ex portiere, riguarda proprio il fatto che Grosso fosse stato scelto dalla Fiorentina per guidare un progetto nuovo, dopo l’esperienza maturata sulla panchina del Sassuolo.

Grosso era stato preso dal Sassuolo, non era un allenatore senza contratto. La società aveva fatto una scelta precisa affidandogli la squadra.

"È mancata la fiducia reciproca"

Marchegiani ritiene quindi che la decisione della Fiorentina possa essere stata determinata da dinamiche interne più profonde rispetto ai soli risultati ottenuti nelle prime gare.

Il riferimento è soprattutto alla tempistica: alcuni dei nuovi giocatori erano arrivati a Firenze soltanto pochi giorni prima dell’esonero.

Alcuni giocatori sono arrivati alla Fiorentina appena cinque giorni fa. Per questo mi sembra una decisione che nasce più da un dissapore, da una situazione nella quale è venuta meno la fiducia reciproca, piuttosto che esclusivamente da quello che si è visto sul campo fino a questo momento.