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VANOLI 2.0

Neanche il tempo di iniziare e l'era Grosso è già terminata. Adesso tocca (nuovamente) a Paolo Vanoli assumere la guida della Fiorentina a stagione in corso. Un ritorno che, questa volta, arriva in un momento completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno: non è dicembre e il tecnico avrà davanti a sé più tempo per lavorare con la squadra. Anche la sosta per le nazionali, in programma dopo la gara interna contro il Napoli, potrà permettergli di incidere maggiormente sulle sue idee.

Prima, però, c'è da affrontare la prima sfida della seconda avventura sulla panchina viola: venerdì sera a Venezia. Dopo zero punti nelle prime tre partite, Vanoli non può permettersi un altro passo falso e per ripartire dovrà necessariamente aggrapparsi alle certezze che già conosce. Alcune arrivano dalla sua precedente esperienza a Firenze, altre sono invece i nuovi volti arrivati dal mercato.

Ma come giocherà la Fiorentina di Vanoli 2.0?

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