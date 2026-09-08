Il giornalista torna sul contenuto realizzato il giorno del centenario, quando Vanoli ha espresso parole al miele nei confronti della Fiorentina

Redazione VN
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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto al podcast Numer1 su Youtube parlando della sua intervista fatta a Paolo Vanoli il 29 Agosto:

Diciamo che l'intervista era stata quasi suggerita da Vanoli. Voleva farla con me e io l'ho fatta ed è in quel momento lì è scattato un cambiamento di mood nei confronti di di Vanoli corrispondente a tre sconfitte consecutive della Fiorentina. I fiorentini dopo la prima sconfitta dicevano "Dai torna torna torna torna" in fondo li ha salvati, ha fatto un'impresa clamorosa lo scorso anno. Non era mai successa nella storia del calcio. Sto dicendo che ha avuto un piccolo contributo nel cambiamento di rapporto fra Vanoli e la Fiorentina.
Zazzaroni

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