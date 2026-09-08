Netto il Corriere Fiorentino oggi in edicola sulla situazione dei viola, che hanno cambiato allenatore dopo appena tre turni per richiamare Paolo Vanoli. Un profilo che, a conti fatti, soltanto tre mesi fa non era stato ritenuto all'altezza del compito per il nuovo corso. Ora in casa gigliata si sente la necessità di azzerare tutto e ripartire da capo, ma il problema è che non si tratta della prima volta. E anche in questa occasione, la voce e il malumore della Curva Fiesole hanno avuto un peso determinante nella scelta.

Il retroscena: la lite della notte e l'accusa di Grosso

L'esonero di Fabio Grosso è maturato a seguito di insanabili divergenze sulla costruzione del gruppo: "Questa non è una rosa competitiva", sarebbe stata la presa di posizione del tecnico. Il quotidiano riferisce infatti di una lite accesa tra Grosso e Paratici domenica sera, subito dopo la partita con il Torino, sfociata in una rottura ormai inevitabile.

Le basi del duro confronto sono state le lamentele dell'allenatore per un organico valutato come troppo giovane, privo di leader carismatici e impoverito dall'addio di Kean a ridosso della chiusura del mercato. A quel punto il ds Paratici ha virato nuovamente su Vanoli, che ha accettato l'incarico proprio come accaduto nella passata stagione, quando ereditò una squadra ultima in classifica e in profonda crisi. Rispetto ad allora, il tecnico di Varese potrà quantomeno contare su un contratto biennale con opzione.

Il nodo Paratici e la posizione della società

Ora però, come sottolinea il quotidiano, il ds Paratici è chiamato a fare un chiaro mea culpa: sia la decisione di non confermare Vanoli a giugno sia la scelta di puntare su Grosso sono farina del suo sacco. La proprietà ha avallato la sterzata e accoglie ora il Vanoli-bis, che a differenza dello scorso anno avrà a disposizione un margine di tempo maggiore per raddrizzare la rotta.