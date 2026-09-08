Paolo Vanoli è di nuovo l'allenatore della Fiorentina, nel classico giro immenso di musicale memoria. Il Corriere dello Sport riassume i tratti del nuovo rapporto del tecnico con i viola, che a differenza dell'anno scorso ha solo vantaggi per lui.

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Rispetto alla volta precedente, infatti, c'è un biennale da 1,2 milioni a stagione che ha soddisfatto le sue richieste. Con il ritorno ci sarà anche quasi tutto lo staff dell'anno scorso, a partire dal vice Cavalletto. L'unica eccezione è quella di Ceballos, che è passato con Cuesta a Parma. L'intento è stato chiaro da subito: riportare a casa un allenatore che conosca bene la piazza e riprenda un filo del discorso interrotto forse troppo presto.