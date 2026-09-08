Paolo Vanoli torna in una Fiorentina che conosce bene ma adesso avrà diverse novità cui far fronte. Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova ad interpretare il modo in cui rivedremo in campo i viola: dovrebbe essere ancora il 4-1-4-1 il modulo di partenza, che l'anno scorso fu arma indispensabile per la salvezza. Solo qualche settimana fa aveva raccontato al quotidiano di poter sognare con la rosa attuale, ora dovrà applicare le sue certezze per raggiungere obiettivi più alti.

Il credo è quello

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Secondo il quotidiano, non ci sarà più il 4-2-3-1 e i 10 elementi reduci dall'anno passato avranno tutti un ruolo importante. A partire da Fagioli, che tornerà probabilmente regista con due uomini accanto e due esterni per supportare la punta. La scelta sul centravanti sarà poi la prima importante: Pellegrino o Beto? Si ricomincia.