Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale! Il comunicato viola
VIDEO - Vlahovic perde la testa contro Skriniar: mani al collo e offese in italiano
Dopo l'esonero nella serata di ieri di Fabio Grosso, la Fiorentina ha ufficializzato il nuovo allenatore: tutto fatto per il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli. Di seguito il comunicato del club gigliato:
ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento.
Caricamento post Instagram...
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Viva Vanoli, se lo merita. Firenze, invece, non meritava tutto questo
Le nostre esclusive
Ag. Njie a VN: "Dalla Premier hanno pareggiato all'ultimo l'offerta. Ha scelto Alieu"
Radio e tv
Sabatini: "Fiorentina costruita come al Fantacalcio". Poi svela un retroscena su Grosso
Ultime notizie
Vanoli-bis: durata, stipendio e la clausola per un rinnovo automatico
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti