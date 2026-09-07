Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale! Il comunicato viola

Redazione VN
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Dopo l'esonero nella serata di ieri di Fabio Grosso, la Fiorentina ha ufficializzato il nuovo allenatore: tutto fatto per il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli. Di seguito il comunicato del club gigliato:

ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento.
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