Paolo Vanoli è pronto a riprendere ufficialmente le redini della Fiorentina dopo il divorzio con Fabio Grosso. Come riportato dalle pagine del Corriere dello Sport, sono emersi tutti i dettagli economici e burocratici relativi all'accordo stipulato tra il tecnico e la società gigliata guidata dal direttore Paratici.

Durata e cifre del nuovo accordo

Per la sua seconda avventura sulla panchina viola, l'allenatore ha sottoscritto un contratto di durata biennale. L'ingaggio percepito sarà pari a 1,2 milioni di euro a stagione.

L'opzione per il prolungamento al 2029

All'interno dell'accordo stipulato tra le parti è stata inoltre inserita un'apposita clausola d'opzione: al verificarsi di determinate condizioni e risultati sportivi raggiunti sul campo, il contratto di Vanoli potrà essere prolungato automaticamente per un ulteriore anno, estendendo la scadenza fino al giugno 2029.