Oggi l'incontro con la società per definire tutti i dettagli del ritorno in viola del tecnico varesino
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La Fiorentina accelera per Paolo Vanoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, questa mattina è previsto un summit tra la società viola e l’allenatore, indicato come il principale candidato a prendere il posto dell’esonerato Fabio Grosso.
Il summit dovrebbe infatti risultare decisivo per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla chiusura dell’accordo. La Fiorentina vuole affidare quanto prima la squadra al nuovo tecnico, considerando che venerdì sera è già in programma la delicata trasferta di campionato contro il Venezia.
Vanoli dovrebbe essere in grado di dirigere l'allenamento del pomeriggio al Viola Park.
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