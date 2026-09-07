L’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina è già terminata. Dopo l’esonero ufficializzato dal club in seguito a un avvio di stagione disastroso, la dirigenza viola è al lavoro per affidare una squadra rinnovata ma ancora senza identità a un nuovo allenatore. Il sogno proibito resta Antonio Conte, il cui ingaggio richiederebbe però garanzie tecniche ed economiche molto importanti.

Tra i profili valutati ci sono anche Thiago Motta e Igor Tudor. L’ex Bologna rappresenterebbe una scelta orientata alla costruzione di un progetto basato su giovani e qualità, mentre il croato garantirebbe carattere, intensità e conoscenza della Serie A. Restano però alcuni dubbi: Motta dovrebbe trasmettere rapidamente le proprie idee senza aver svolto la preparazione estiva, mentre Tudor predilige una difesa a tre poco compatibile con l’attuale rosa.

Il nome più caldo, tuttavia, è quello di Paolo Vanoli, ormai molto vicino al ritorno sulla panchina della Fiorentina. L’ex tecnico viola appare al momento nettamente avanti rispetto agli altri candidati e i contatti con la società sarebbero in fase avanzata. Salvo sorprese, potrebbe essere lui l’uomo scelto per raccogliere l’eredità di Grosso e provare a rilanciare immediatamente la squadra. Lo scrive la Nazione.