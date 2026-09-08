Ieri il primo giorno del Vanoli-bis a Firenze. Verso Venezia può rimanere fuori Oulai
VIDEO VN - Ammissione di colpa totale. Ma era giusto cambiare subito
È cominciato ufficialmente ieri il Vanoli-Bis alla Fiorentina, con il tecnico che ha diretto il primo allenamento con la squadra. La necessità di invertire la rotta al più presto ha consegnato al tecnico una squadra concentrata e seria, con grande attenzione al lavoro. Merenda di gruppo e poi allenamento, per ritrovarsi e compattarsi.
Oulai rischia il forfait a VeneziaCome riporta La Nazione, non ci sarà questa settimana la presentazione dell'allenatore: l'idea è quella di concentrarsi al massimo per la partita senza distrazioni e il tecnico parlerà solo dopo Venezia. Una gara da preparare in pochi giorni valutando le condizioni dei singoli: su tutti Oulai. Il giocatore è uscito malconcio dalla partita con il Torino e ha un problema muscolare: ieri ha svolto esami strumentali per capire l'entità del problema, ma ad oggi resta a rischio.
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