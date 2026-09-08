Il Corriere Fiorentino si chiede come mai alla Fiorentina tutti gli allenatori si trovano in difficoltà
VIDEO - Grosso: "Mi prendo le responsabilità. Firenze non merita questo"
La Fiorentina ha fatto un illusorio volo di Icaro. Lo scrive oggi Ernesto Poesio sulle pagine del Corriere Fiorentino, che spiega come la situazione che ha coinvolto Grosso sia improvvisa tanto da rasentare la farsa. Eccoci di nuovo al punto di partenza: le critiche e i problemi non sono risolti, anzi. E fra tutti ne esce più scottato Paratici, accolto come un salvatore e applaudito per il mercato ma che è poi entrato in un vortice di errori che hanno finito per sconfessare lui stesso.
E ora?Il contraccolpo rischia di minare la stagione, anche se il tempo di recuperare c'è tutto: la speranza - si legge - è che fosse davvero Grosso il problema. La Fiorentina dovrebbe però interrogarsi sul fatto che gli allenatori abbiano non poche difficoltà a lavorare a Firenze: il quotidiano cita Prandelli, Palladino, Pioli e ora anche Grosso. Domande cui dovrebbe rispondere la proprietà.
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