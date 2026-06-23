Secondo la Gazzetta dello Sport, David De Gea non è in uscita. Per adesso quindi non si cerca un portiere e nell'incontro della scorsa settimana al Viola Park si è parlato più di Lorenzo Amatucci che di Mandas della Lazio, che ha lo stesso agente del centrocampista.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Incontro agente Mandas? Sì, ma per parlare di un giocatore viola”
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Gazzetta: “Incontro agente Mandas? Sì, ma per parlare di un giocatore viola”
Nell'incontro della scorsa settimana al Viola Park si è parlato più di Lorenzo Amatucci che di Mandas della Lazio
Amatucci—
A proposito di Amatucci, ha molte richieste, sia in Italia che all'estero, dopo la buona stagione al Las Palmas(e la stessa società delle Canarie avrebbe voluto riscattarlo, ma la mancata promozione ha fatto saltare il trasferimento a titolo definitivo).
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