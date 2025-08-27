Gazzetta: “Ecco i soldi offerti a Comuzzo. Viola chiara, offerta indecente? Si cede”

L'Arabia tenta Pietro Comuzzo

Redazione VN 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 09:21)

I due cambi difensivi in 62 minuti operati da Pioli a Cagliari (prima Ranieri e poi Comuzzo) hanno creato un ingiustificato allarme nell'ambiente Fiorentina, solitamente rumoroso. Ma qualcosa a livello difensivo si muove davvero. Perché un vecchio pallino, Victor Lindelof,esperto trentunenne svedese, ora svincolato, è molto vicino ai viola che potrebbero accontentare Pioli, che chiede un centrale rapido. Lindelof ha giocato con Benfica e Manchester United. Col club inglese ha appena chiuso il rapporto dopo otto stagioni. E Pradé e Goretti hanno approfondito il contatto. Ma tutto questo comporta un però.

Perché, oltre alla probabile cessione al fotofinish di Pablo Marì, ci potrebbe essere un'uscita ancora più clamorosa. Ed è quella del giovane centrale friulano Pietro Comuzzo. «Comuzzone», come lo aveva ribattezzato Raffaele Palladino, a gennaio era stato a un passo dal Napoli che aveva offerto più di 30 milioni. Era stato il proprietario Rocco Commisso, dagli States, a opporsi a un trasferimento che avrebbe fruttato economicamente tantissimo al club dell'italo americano. Ma in quest'estate l'agente del calciatore Michelangelo Minieri ha avuto più di un contatto. I club italiani non possono permettersi un investimento di questo tipo per il difensore classe 2005, seppur molto promettente e già rodato tra Serie A ed Europa.

Chi può farlo? Gli arabi. L'Al-hilal, il club allenato da giugno dall'ex tecnico interista Simone Inzaghi,sembra aver presentato un'offerta da 35 milioni, e una proposta di contratto che oscilla tra i 7 e gli 8 milioni al calciatore che al momento non sembra convinto. Se accettasse, la Fiorentina non si opporrebbe più. Questo è stato il pensiero dalla primavera in poi: se arriva un'altra proposta indecente il calciatore si cede. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.