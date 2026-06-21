Gli obiettivi principali per il centrocampo della Fiorentina si chiamano Thorstvedt ed Ekkelenkamp, con il primo sempre un po’ più avanti per la volontà della Fiorentina di dare aGrosso uno dei suoi fedelissimi (l’altro candidato forte è Laurienté).
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Fiorentina, si complica Thorstvedt? CorSport: “Il Sassuolo chiede troppo”
Gli obiettivi principali per il centrocampo della Fiorentina si chiamano Thorstvedt ed Ekkelenkamp, con il primo sempre un po’ più avanti
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Però il grave infortunio subìto da Ismael Koné ai Mondiali complica il quadro: già i venti milioni (più bonus) chiesti dal Sassuolo per il norvegese che entra in scadenza di contratto sono ritenuti eccessivi dalla Fiorentina, poi a questo si aggiunge che i neroverdi adesso fanno fatica a privarsi di un elemento a centrocampo dovendo rinunciare al gioiello canadese per quattro-cinque mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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