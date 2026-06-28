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Corriere dello Sport

Fiorentina, le cifre per Koleosho ma lui frena. CorSport: “Ha dubbi su Firenze”

Fiorentina, le cifre per Koleosho ma lui frena. CorSport: “Ha dubbi su Firenze” - immagine 1
Luca Kolesoho sa di essere un profilo appetito in ambito europeo, e che quindi potrebbe rischiare di perdere altre occasioni
Redazione VN

Dopo aver chiuso il colpo Viery, la Fiorentina dovrà accelerare sugli altri fronti. A iniziare dalle necessità primarie, come l’esterno d’attacco da regalare a Fabio Grosso. E allora, vista l’incertezza sul futuro di Manor Solomon, diventa prioritaria la pista che porta a Luca Koleosho. Il classe 2004 rappresenta, per caratteristiche, il prototipo di giocatore gradito al nuovo tecnico viola per rinforzare le corsie esterne.

Kolesoho

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La sua velocità, l’abilità nei dribbling, la duttilità e la buona tecnica di base intrigano Paratici e Goretti, che da giorni sono in attesa di capire cosa voglia fare il ragazzo nato a Norwalk. Koleosho si è preso del tempo per riflettere sul da farsi. Da una parte il trasferimento in Italia potrebbe facilitarlo in chiave Nazionale. Così come il rapporto stretto e l'intesa con l'amico Cher Ndour rappresenterebbe un’agevolazione.

I dubbi

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D’altro canto l’ex Paris FC sa di essere un profilo appetito in ambito europeo, e che quindi potrebbe rischiare di perdere altre occasioni favorevoli. Nel caso in cui accettasse la Fiorentina, l’operazione sarebbe già impostata: al Burnley andrebbero circa 10 milioni, mentre per lui sarebbe pronto un contratto quinquennale a circa un milione di euro a stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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