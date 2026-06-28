Fiorentina, le cifre per Koleosho ma lui frena. CorSport: “Ha dubbi su Firenze”

Kolesoho

La sua velocità, l’abilità nei dribbling, la duttilità e la buona tecnica di base intrigano Paratici e Goretti, che da giorni sono in attesa di capire cosa voglia fare il ragazzo nato a Norwalk. Koleosho si è preso del tempo per riflettere sul da farsi. Da una parte il trasferimento in Italia potrebbe facilitarlo in chiave Nazionale. Così come il rapporto stretto e l'intesa con l'amico Cher Ndour rappresenterebbe un’agevolazione.