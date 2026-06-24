Repubblica: “Paratici ha preso una decisione sul futuro di Manor Solomon”

Manor Solomon non sarà riscattato dalla Fiorentina e dal 1° luglio tornerà a essere un giocatore del Tottenham. L’esterno israeliano, però, spera che la sua avventura in viola non sia conclusa: a Firenze si è ambientato molto bene, sia dentro che fuori dal campo, e gradirebbe la possibilità di proseguire la propria esperienza in Toscana.