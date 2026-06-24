Manor Solomon non sarà riscattato dalla Fiorentina e dal 1° luglio tornerà a essere un giocatore del Tottenham. L’esterno israeliano, però, spera che la sua avventura in viola non sia conclusa: a Firenze si è ambientato molto bene, sia dentro che fuori dal campo, e gradirebbe la possibilità di proseguire la propria esperienza in Toscana.
Repubblica Firenze
Repubblica: “Paratici ha preso una decisione sul futuro di Manor Solomon”
Prima dell’infortunio rimediato in Conference League contro lo Jagiellonia, Solomon aveva offerto prestazioni convincenti e per questo guarda con interesse all’ipotesi di una nuova trattativa tra Fiorentina e Tottenham. L’idea del giocatore sarebbe quella di ripartire dall’inizio della stagione, con un nuovo allenatore e senza le difficoltà incontrate dopo il suo arrivo a gennaio.
Al momento, tuttavia, la Fiorentina non considera l’israeliano una priorità. Paratici sta lavorando su altri profili per le corsie offensive, ma Solomon potrebbe tornare d’attualità più avanti nel mercato, soprattutto se il Tottenham dovesse aprire a un nuovo prestito o a una cessione a condizioni economiche più favorevoli rispetto ai 10 milioni richiesti per il riscatto. Lo scrive Repubblica Firenze.
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