Un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Se la tournée estiva tra Inghilterra e Austria si potesse tradurre nel linguaggio del picchetto, per la Fiorentina si tratterebbe di una vera e propria "tripla". Ma al di là dei puri risultati numerici, l'edizione odierna de La Nazione sottolinea come a far sorridere mister Fabio Grosso sia stata la crescita costante del gruppo. La squadra ha mostrato una brillantezza atletica sempre più evidente e una progressiva assimilazione dei concetti tattici trasmessi dal nuovo allenatore, confermati anche nell'ultimo prestigioso impegno di Klagenfurt contro i blancos del Real Madrid.

Rientro al Viola Park e nuova gestione del gruppo

Archiviata la fase delle trasferte estive e rientrata a Firenze sabato sera, la truppa gigliata ha potuto godere di due giornate di completo relax. La ricreazione però sta per finire: domani mattina De Gea e compagni si ritroveranno sui campi del Viola Park per riprendere gli allenamenti. Da qui in avanti cambierà anche la modalità di gestione del gruppo: terminato il periodo di ritiro intensivo, i calciatori torneranno al regime consueto della stagione regolare, rientrando nelle rispettive abitazioni al termine delle sedute giornaliere.

Il rientro di Pongracic e l'esordio di Valdepenas

La ripresa degli allenamenti porterà con sé due importanti novità nel reparto arretrato. Domani scoccherà infatti l'ora del rientro in gruppo per Marin Pongracic: il difensore croato, unico elemento della rosa reduci dalle fatiche del Mondiale americano, ha esaurito i giorni di vacanza supplementari concessi dalla società ed è pronto a mettersi alle ordini di Grosso. Contestualmente, i riflettori saranno puntati sul nuovo arrivato Victor Valdepenas, che vivrà la sua prima giornata di lavoro effettivo insieme ai nuovi compagni.

Gli ultimi impegni: test col Deportivo e il debutto in Coppa

La marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali entra ormai nel vivo. Prima dell'esordio stagionale fissato per il 14 agosto al Franchi (nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la vincente della sfida tra Benevento e Ravenna), ci sarà spazio per un'ultima verifica precampionato: giovedì 6 agosto alle ore 20, sul terreno di gioco del Viola Park, la Fiorentina affronterà in amichevole gli spagnoli del Deportivo La Coruña.