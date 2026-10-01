Intervistato dalle colonne de La Stampa, l'ex allenatore del Torino Roberto D'Aversa ha parlato di Alieu Njie, attaccante esterno approdato in estate alla Fiorentina per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Il tecnico, che lo ha guidato nella parentesi sulla panchina granata, si è espresso così sulle doti del giovane talento svedese e su un retroscena del loro rapporto: "È talentuoso, viveva il calcio con la leggerezza della sua età: una volta però mi ha fatto arrabbiare".

Interpellato sull'episodio specifico, D'Aversa ha svelato i dettagli del confronto avuto con il classe 2005:

"Si era fatto male Zapata e aveva la grande chance di giocare, ma dopo l'impegno con l'Under 21 con la Svezia non era rientrato con la testa giusta. Gliel'ho detto chiaramente, ci siamo parlati a quattrocchi e da quel momento ha cambiato subito atteggiamento".