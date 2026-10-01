Le vittorie contro Venezia e Pisa, quest’ultima in Coppa Italia, e il pareggio con il Napoli hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Fiorentina, ristabilendo il legame con la squadra grazie al lavoro di Paolo Vanoli. Dopo settimane segnate dalla delusione, i segnali di risveglio hanno trovato una risposta immediata nel pubblico. La sosta di tre settimane ha così interrotto un percorso appena cominciato, lasciando nell’ambiente una forte voglia di tornare a seguire i viola.

Il prossimo appuntamento è a Genova, sabato 10 ottobre alle 15, e la corsa ai biglietti è già iniziata. Il settore ospiti può accogliere circa 1.700 sostenitori, ma le richieste superano la capienza: i tagliandi, in vendita a 35 euro, sono quindi destinati a esaurirsi rapidamente. Si prepara un nuovo esodo viola, a conferma della ritrovata volontà di stare accanto alla Fiorentina e della fiducia alimentata dai primi risultati della gestione Vanoli.

Il tutto esaurito nel settore ospiti è già considerato praticamente certo anche per la trasferta del 25 ottobre a San Siro contro l’Inter, dove sono attesi circa 1.500 tifosi viola. Tra i due appuntamenti esterni ci sarà la partita al Franchi contro il Como, per la quale si prevede uno stadio pieno con oltre ventimila spettatori. Lo scrive la Nazione.