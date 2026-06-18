CorSport: “La Juve deve vendere, Fiorentina su Miretti. Prezzo e concorrenza”

Il Bologna sta prendendo corpo l'idea Fabio Miretti . I dirigenti rossoblù lo seguono già da diverso tempo e quest'estate per il centrocampista del 2003 potrebbe accendersi un derby di mercato con la Fiorentina , l'altra società interessata a lui. Non l'unica.

La Juventus, proprietaria del cartellino, ha bisogno di incassare e fare plusvalenze, e anche i dirigenti rossoblù si sono messi alla finestra.

Prezzo

La valutazione di circa 15 milioni di euro è, però, ritenuta troppo alta. Tedesco sta continuando a studiare nel dettaglio i profili che gli hanno evidenziato Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Fermo restando che la priorità è la conferma di Freuler. Lo scrive il Corriere dello Sport.