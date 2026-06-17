La Fiorentina continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti per quanto riguarda la stagione alle porte. E in questo senso, il club pare essere alla ricerca di profili di qualità da regalare al tecnico Fabio Grosso. Ma, come spesso accade, la concorrenza è serrata. Come nel caso di Fabio Miretti.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fari su Miretti, ma occhio alla concorrenza. Sportitalia: contatti col Bologna
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Fari su Miretti, ma occhio alla concorrenza. Sportitalia: contatti col Bologna
Fabio Miretti continua ad essere nel mirino della Fiorentina, ma alle pretendenti si unisce anche il Bologna
Bologna su Miretti—
Secondo quanto riferisce Sportitalia, su Miretti ha messo gli occhi il Bologna, che ha iniziato a intavolare i primi contatti con la Juve. Secondo l'emittente, però, sul classe 2003 è comunque forte l'interesse della Fiorentina.
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