Fari su Miretti, ma occhio alla concorrenza. Sportitalia: contatti col Bologna

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti per quanto riguarda la stagione alle porte. E in questo senso, il club pare essere alla ricerca di profili di qualità da regalare al tecnico Fabio Grosso. Ma, come spesso accade, la concorrenza è serrata. Come nel caso di Fabio Miretti.

Bologna su Miretti

Secondo quanto riferisce Sportitalia, su Miretti ha messo gli occhi il Bologna, che ha iniziato a intavolare i primi contatti con la Juve. Secondo l'emittente, però, sul classe 2003 è comunque forte l'interesse della Fiorentina.