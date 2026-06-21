Fa discutere la decisone di Giancarlo Antognoni, storico numero 10 della Fiorentina e bandiera del club, di non partecipare al centenario della squadra di Firenze.
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Antognoni: “No al centenario per la proprietà. Decisione presa 5 anni fa”
Giancarlo Antognoni, intervistato alla Stampa, è tornato sull'argomento del centenario spiegando le sue motivazioni
Antognoni—
L'ex giocatore, intervistato alla Stampa, è tornato sull'argomento spiegando le sue motivazioni:
"No al centenario"—
Non è una decisione presa oggi. L’avevo già maturata cinque anni fa, quando sono andato via. Mi ero detto che non sarei tornato finché fosse rimasta la stessa proprietà. La proprietà è la stessa e quindi la mia posizione non cambia. Qualche tifoso può rimanerci male? Qualcuno sicuramente sì, e mi spiace. Però spero capiscano anche il mio stato d’animo. Il mio legame con la Fiorentina non cambierà
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