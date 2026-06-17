Ferrara: “Antognoni faccia un passo per amore dei tifosi. Ecco che Fiorentina sarà”

Il commento sul Centenario e la nuova Fiorentina

"Mi aspetto un po' di chiarezza e delle idee. La Fiorentina dovrà vendere dei giocatori e non sarà facile, l'intenzione è quella di costruire una squadra che giochi un bel calcio, che giochi in modo contemporaneo, all'altezza di quello che si vede in Europa. Meno proclami si fanno meglio è. Oggi il mondo funziona virtualmente, a tanti succedono queste cose. Secondo me servirebbe un incontro, un chiarimento importante. Non si può festeggiare il centenario senza Antognoni, lui invece dovrebbe accettare le scuse nel caso dovessero arrivare da parte dei dirigenti. Antognoni faccia un passo per la gente, non per chi lo ha trattato male. Uno come Comuzzo vorrei verificarlo ancora una stagione con un altro allenatore. Ndour? Non riuscivamo a capire la sua funzione, poi abbiamo scoperto che è un giocatore prezioso, nelle mani di Baldini si trasformava in un giocatore di altro tipo"