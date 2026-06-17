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Ferrari tende la mano ad Antognoni: “Centenario aperto a tutti, guardiamo avanti”

Ferrari tende la mano ad Antognoni: “Centenario aperto a tutti, guardiamo avanti” - immagine 1
Le parole di Antognoni a Repubblica non sono passate inosservate al club di Giuseppe Commisso, in particolare ad Alessandro Ferarri
Redazione VN

"Mi hanno invitato, ma al centenario non andrò". Così Giancarlo Antognoni, unico vero grande 10 della Fiorentina,ha scatenato la polemica che nella giornata di ieri ha diviso Firenze e i tifosi della Fiorentina. Le sue parole a Repubblica non sono passate inosservate al club di Giuseppe Commisso, in particolare ad Alessandro Ferrari, che sempre sullo stesso quotidiano, ha voluto porgere la mano alla bandiera viola:

Ci auguriamo che Giancarlo Antognoni possa scegliere di condividere con il popolo viola una giornata così speciale. Sarebbe il modo più bello per rendere omaggio a una storia che, da sempre, è anche la sua

Ferrari

—  

Il Centenario della Fiorentina sarà la celebrazione di una storia gloriosa — continua il dg — costruita in cento anni da uomini, donne, dirigenti, allenatori e calciatori che hanno contribuito a rendere unica questa maglia. Giancarlo Antognoni è stato protagonista di alcune delle pagine più belle e significative della nostra storia. Da capitano e da uomo Antognoni ha dimostrato il proprio amore verso la Fiorentina, un legame che continua a vivere nel ricordo e nell’affetto dei tifosi viola. Per questo motivo l’auspicio è che il Centenario possa rappresentare un’occasione per guardare avanti.

Antognoni

—  

Il prossimo 29 agosto celebreremo la storia di una squadra che appartiene a tutti coloro che l’hanno amata e onorata. Sarà un momento importante anche per i più giovani, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti che hanno contribuito a costruire l’identità della Fiorentina e a trasmettere i valori che questa maglia rappresenta. Quegli stessi valori richiamati recentemente dal presidente Giuseppe Commisso: senso di appartenenza, rispetto, passione e orgoglio. Valori che hanno accompagnato la Fiorentina nel suo passato e che devono continuare a guidarne il futuro. La nostra volontà è quella di vivere il Centenario come una grande festa aperta a tutti coloro che vogliono bene alla Fiorentina: dalle istituzioni alle associazioni, dagli ex calciatori ai tanti protagonisti della storia viola, fino ad arrivare al vero cuore pulsante: i tifosi

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