Ferrari tende la mano ad Antognoni: “Centenario aperto a tutti, guardiamo avanti”

Le parole di Antognoni a Repubblica non sono passate inosservate al club di Giuseppe Commisso, in particolare ad Alessandro Ferarri

Redazione VN 17 giugno - 05:38

"Mi hanno invitato, ma al centenario non andrò". Così Giancarlo Antognoni, unico vero grande 10 della Fiorentina,ha scatenato la polemica che nella giornata di ieri ha diviso Firenze e i tifosi della Fiorentina. Le sue parole a Repubblica non sono passate inosservate al club di Giuseppe Commisso, in particolare ad Alessandro Ferrari, che sempre sullo stesso quotidiano, ha voluto porgere la mano alla bandiera viola:

Ci auguriamo che Giancarlo Antognoni possa scegliere di condividere con il popolo viola una giornata così speciale. Sarebbe il modo più bello per rendere omaggio a una storia che, da sempre, è anche la sua

Ferrari —

Il Centenario della Fiorentina sarà la celebrazione di una storia gloriosa — continua il dg — costruita in cento anni da uomini, donne, dirigenti, allenatori e calciatori che hanno contribuito a rendere unica questa maglia. Giancarlo Antognoni è stato protagonista di alcune delle pagine più belle e significative della nostra storia. Da capitano e da uomo Antognoni ha dimostrato il proprio amore verso la Fiorentina, un legame che continua a vivere nel ricordo e nell’affetto dei tifosi viola. Per questo motivo l’auspicio è che il Centenario possa rappresentare un’occasione per guardare avanti.

Antognoni —

Il prossimo 29 agosto celebreremo la storia di una squadra che appartiene a tutti coloro che l’hanno amata e onorata. Sarà un momento importante anche per i più giovani, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti che hanno contribuito a costruire l’identità della Fiorentina e a trasmettere i valori che questa maglia rappresenta. Quegli stessi valori richiamati recentemente dal presidente Giuseppe Commisso: senso di appartenenza, rispetto, passione e orgoglio. Valori che hanno accompagnato la Fiorentina nel suo passato e che devono continuare a guidarne il futuro. La nostra volontà è quella di vivere il Centenario come una grande festa aperta a tutti coloro che vogliono bene alla Fiorentina: dalle istituzioni alle associazioni, dagli ex calciatori ai tanti protagonisti della storia viola, fino ad arrivare al vero cuore pulsante: i tifosi