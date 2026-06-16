Giancarlo Antognoni, grande numero 10 della Fiorentina, è stato intervistato da Repubblica. Sul noto quotidiano ripercorre il suo legame indissolubile con la Fiorentina, nato fin dal suo arrivo a Firenze da giovanissimo. «A prima vista. Arrivai a 18 anni, dopo tre partite si creò un connubio tra me e il popolo fiorentino che si è protratto nel tempo», racconta l'ex capitano viola, simbolo di un'intera generazione di tifosi.
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Antognoni attacca: “Non andrò al centenario viola. La mia dignità non ha prezzo”
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Non manca però l'amarezza per il rapporto interrotto con il club. Antognoni rivela di non frequentare più il Franchi dopo l'uscita dalla società: «Cinque anni fa volevano demansionarmi. Non potevo accettare. La mia dignità non ha prezzo. Da quel momento non vado più allo stadio, i rapporti con il club sono nulli. Ora c’è il Centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò. Servirebbero passi più concreti». Guardando al futuro della Fiorentina, aggiunge: «Vorrei vedere una squadra giovane, che lotti per tornare in Europa. Grosso penso sia la scelta giusta per la panchina».
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Tra presente e passato, Antognoni riflette anche sull'evoluzione del calcio italiano: «Quel tipo di calciatore è sparito. L’unico che mi ricorda i vecchi rifinitori è Nico Paz», mentre sui giovani sottolinea: «Pensiamo al risultato e mai allo spettacolo». Infine torna sul rimpianto più grande della sua carriera in viola, lo scudetto del 1982: «Con la Fiorentina, sì. Ce lo rubarono. Il gol di Graziani a Cagliari era valido, lo annullarono. Oggi, con il Var, sarebbe andata diversamente».
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