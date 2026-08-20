I festeggiamenti per i cento anni della Fiorentina si aprono invadendo la città tra monumenti e porte illuminate di viola, la mostra "Locchi" in Palazzo Vecchio e le bandierine lungo le vie del centro. La Repubblica fa il punto sull'articolato programma che entrerà nel vivo nei prossimi giorni.

Il clou del 29 agosto

Il momento centrale sarà il 29 agosto, giorno di nascita della società. Alle 13 è previsto un maxi pranzo al Viola Park con le vecchie glorie, che poi verso le 16 si trasferiranno in pullman al Franchi per assistere alla gara contro il Frosinone. Per l'occasione la squadra scenderà in campo con una divisa speciale e durante la serata verrà svelata una maglia celebrativa dedicata a un giocatore viola.

Lo spettacolo in tre atti al Franchi

Subito dopo la partita, alle 20.45, prenderà il via il grande show. La prima fase prevede un pre-show condotto da Federico Russo insieme allo speaker dello stadio e tre inviati del club viola, pronti a coinvolgere tifosi e glorie del passato con quiz storici. A seguire ci sarà il racconto del secolo viola guidato dalla musica dei Rockin'1000, le coreografie degli Urban Theory e la passerella degli ex calciatori, per poi chiudere con pyro, un coro di oltre cento voci ed effetti speciali.

La partita delle Legends il 2 settembre

I festeggiamenti proseguiranno nei giorni successivi con una cena di gala al Viola Park il 1° settembre, che farà da prologo al match delle Legends in programma il 2 settembre alle ore 20. Sul terreno del Franchi sfileranno icone come Frey, Toldo, Batistuta e Roberto Baggio, al rientro allo stadio dopo lunghissimo tempo. La sfida si articolerà su due tempi da 40 minuti, preceduta dall'arrivo del corteo storico e da un particolare riscaldamento per ciascun ex giocatore.