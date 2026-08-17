Roberto Baggio torna a Firenze e allo stadio Franchi. L'ex fuoriclasse della Fiorentina ha annunciato la sua presenza in occasione della sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, in programma mercoledì 2 settembre.

Un ritorno particolarmente significativo per il Divin Codino, che conserva un legame speciale con Firenze e con gli anni trascorsi in maglia viola. Baggio ha affidato ai social tutta la propria emozione in vista dell'appuntamento: «Mercoledì 2 settembre ritornerò a Firenze. Sarà emozionante tornare al Franchi dopo tanti anni, in una città a me tanto cara».

L'occasione permetterà a Baggio di ritrovare anche tanti protagonisti del suo passato calcistico: «Non vedo l’ora di riabbracciare tanti amici ed ex compagni di squadra durante la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends».

Infine, l'appuntamento rivolto direttamente ai tifosi: «Ci vediamo mercoledì 2 settembre!». Per Firenze si prepara dunque una serata dal forte sapore amarcord, impreziosita dal ritorno al Franchi di uno dei giocatori più amati e discussi della storia viola.