Segui Fiorentina-Genoa in TEMPO REALE. Viola con il lutto al braccio per Maraschi

FIORENTINA (4-2-3-1) – Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic

A disp.: Terracciano, Barreca, Bonaventura, Cutrone, Igor, Duncan, Eysseric, Kouamé, Lirola, Martinez Quarta, Saponara, Valero, Venuti

All.: C.C. Prandelli

————

GENOA (4-4-2) – Marchetti; Goldaniga, Bani, Zapata, Masiello; Lerager, Radovanovic, Sturaro, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca

A disp.: Paleari, Zima, Badelj, Behrami, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Ghiglione, Pandev, Pjaca, Rovella, Zajc

All.: Rolando Maran

————

Arbitro: Doveri (Roma 1)

[Peretti-Vecchi]

IV uff.: Rapuano

VAR: Banti

AVAR: Cecconi

——

Ammoniti:

Note: Fiorentina in campo col lutto al braccio per onorare la memoria di Mario Maraschi

Recupero: 0′ p.t. – 0′ s.t.