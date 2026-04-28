Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “A Vanoli chiedevo una cosa. Joseph? Vedo più potente Catherine”
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Monti: “A Vanoli chiedevo una cosa. Joseph? Vedo più potente Catherine”
Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina, a partire dall'allenatore
Quando Paratici fece la prima conferenza stampa disse che avremmo lottato fino alla fine. Abbiamo avuto dei momenti in cui pensavamo di poter andare giù, eravamo messi male anche psicologicamente. Paratici è stato intelligente, ha messo le mani avanti. Qui c'è anche il buon lavoro fatto da Vanolia cui non chiedevo il bel gioco, ma la salvezza. Il bel gioco quest'anno non si è mai visto, tolta l'Inter. Joseph?Vedo più potente Catherine.
Paratici—
Ferrari è da anni dentro, ma il giocatore vede Paratici in un'altra ottica. È il peso del personaggio che si è fatto sentire, con lui speri nel salto di qualità. Credo che lui stia già lavorando da un mese.
Il futuro—
Vanoli fa il suo anche se non lo condivido. Fa bene a fare la sua campagna elettorale. In futuro preferirei non averlo perché quest'anno non mi sono divertito. Grosso non mi fa impazzire, con lui ci puoi fare un percorso, ma con Sarri arrivi prima.
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