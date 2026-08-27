Ho negli occhi la sua prestazione con il Bologna a Firenze, sembrava il padrone assoluto di tutte le situazioni con facilità
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Giampaolo Marchini, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi in casa viola. Le sue parole:
Kean Ormai appartiene al passato della Fiorentina, i modi sono stati rivedibili da entrambe le parti, ma non conosciamo adesso il giocatore. Ma bisogna vedere come viene sostituito: Kean è lo snodo di tutto, a Roma lo si è visto. Dare la palla a Pellegrino sperando che costruisca qualcosa vuol dire aver stravolto l'idea di calcio avuta fino ad ora. Quella di Kean è una gestione che può esplodere, le cose si perdonano ma fino a un certo punto.
Zirkzee
Ho negli occhi la sua prestazione con il Bologna a Firenze, sembrava il padrone assoluto di tutte le situazioni con facilità. A Manchester non ha trovato continuità di rendimento. Conosce il calcio italiano, non so se fisicamente è già pronto per giocare. È la risposta che ci aspettavamo dalla Fiorentina: un calciatore dello stesso livello funzionale alle idee di gioco di Grosso.
Gudmundsson
L'idea è quella di portare Atta sulla linea dei tre, nel suo ruolo. Dietro la punta far giocare Gudmundsson che in questo sistema di gioco è adattissimo. Lui è uno che i gol li faceva.
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