Fiorentina: Moise Kean si presenta in orario al Viola Park e svolge l'allenamento in gruppo. resta viva la pista Como
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Dopo il caos esploso nella giornata di ieri, ci sono prove di normalità al Viola Park per quanto riguarda il caso relativo a Moise Kean. Questa mattina, infatti, il ragazzo si è regolarmente presentato in orario al centro sportivo per l'allenamento mattutino.
Kean si trova dunque all'interno del Viola Park per l'allenamento insieme ai compagni. Ma il suo nome resta comunque in uscita nei prossimi giorni.
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