La storia tra Moise Kean e la Fiorentina è arrivata alla rottura. L’attaccante vuole trasferirsi al Como per giocare la Champions League e ha deciso di forzare la mano: si è presentato in ritardo al Viola Park e ha chiesto di non allenarsi con la squadra. Il club lo ha multato e richiamato nel pomeriggio per una seduta individuale, ribadendo che partirà soltanto davanti a un’offerta adeguata e dopo l’acquisto del sostituto.

Il Como ha offerto 35 milioni più 5 di bonus e ha già raggiunto con Kean un accordo da 5 milioni netti a stagione. La Fiorentina, che lo aveva acquistato dalla Juventus per 13 milioni più 5 di bonus, non ha ancora risposto e non intende farsi imporre i tempi. Il giocatore sarà multato per ogni eventuale nuovo ritardo e, se continuerà a rifiutarsi di lavorare con i compagni, rischierà di trascorrere la stagione ai margini. La sensazione, però, è che l’operazione possa comunque concludersi.

Kean lascerebbe Firenze dopo essere rinato in maglia viola: nella prima stagione ha segnato 25 reti complessive, 19 in campionato, mentre nella seconda si è fermato a nove gol, saltando 17 partite per problemi fisici. In estate la Fiorentina lo aveva tolto dal mercato anche su indicazione di Fabio Grosso e il centravanti aveva iniziato la nuova annata con la maglia numero 9 e un gol in Coppa Italia. L’offerta del Como e la possibilità di giocare la Champions hanno però cambiato tutto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.