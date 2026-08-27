Moise Kean è ormai lontano da Firenze. La società viola sta ragionando ragionando sui dettagli relativi ai bonus e nel giro di poche ore potrebbe arrivare la chiusura. La Fiorentina dal canto suo doveva trovare prima un sostituto e uno dei nomi nella lista di Paratici ha superato gli altri candidati: Joshua Zirkzee. Ieri al Viola Park c'è stato un incontro tra gli agenti del giocatore e la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l'operazione si può chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto con cifre che si aggirano tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Il riscatto si aggira attorno ai 20 milioni per un totale che dovrebbe sfiorare i 30 milioni di euro. La Fiorentina sta chiedendo al Manchester United una compartecipazione sull'ingaggio di 3,5 milioni. Lato giocaretore c'è la volontà di sposare il progetto Fiorentina.