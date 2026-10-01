L'ex centrale della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni singoli viola:

"I giorni della festa del Centenario sono stati bellissimi. Ho avuto modo di rivedere tantissimi ex compagni e non solo: sono stato davvero benissimo, è stata una festa fantastica. Dispiace per l'addio di Messi, perché sai che è un giocatore unico, che probabilmente non rivedrai mai più. Ho avuto la fortuna di giocare con lui in Nazionale e mi ritengo un privilegiato. La sua maglia numero 10? Non credo vada ritirata: quando ha smesso Maradona pensavamo non potesse più esistere un giocatore del genere, e invece poi è arrivato Leo. Nel prossimo futuro proverei ad assegnarla a un giocatore diverso a ogni partita, finché non si troverà qualcuno davvero capace di sostenere un peso così grande come quello della 10 argentina".

"Mastantuono ha talento, Pellegrino mi ha sorpreso"

Focus poi sui singoli e in particolare sui giovani argentini della rosa viola:

"Mastantuono con la 10? Non credo sia ancora il momento: deve fare ancora molta strada prima di conquistarsi un posto fisso in Nazionale. È giovanissimo e ha un talento enorme, arriverà lontano, ma bisogna dargli tempo. Speriamo continui a far bene qui alla Fiorentina: l'ho conosciuto ed è davvero un bravissimo ragazzo. Per quanto riguarda Pellegrino, devo dire che ha sorpreso anche me: ammetto che non lo conoscevo bene. È fortissimo di testa ma ha anche un'ottima tecnica: sa stoppare benissimo la palla, ha visione nei passaggi e per 90 minuti non smette mai di lottare".

I partner di difesa, la sosta e i leader che mancano

In chiusura, Gonzalo si è soffermato sui suoi ricordi di campo e sul momento della squadra di Paolo Vanoli:

"In carriera ho sempre avuto grandi compagni di reparto, ma a volte ti trovi ancora meglio con chi ha caratteristiche complementari alle tue. Ho giocato con Godin e mi trovavo a meraviglia, così come con Savic: trovare compagni del genere ti facilita enormemente il lavoro. Durante la sosta, chi rimane a Firenze può lavorare per recuperare brillantezza fisica; chi va in Nazionale ci va per merito, anche se poi non è automatico trovare spazio da titolare. Se mancano giocatori di esperienza in questa Fiorentina? Sì, ho l'impressione che in questa squadra manchino i leader carismatici che avevamo ai miei tempi, come Toni o Ambrosini. Hai un bisogno fondamentale di figure così: quando le cose vanno male, servono giocatori con quella personalità per tranquillizzare il gruppo".