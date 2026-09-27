Il fantasista viola è atteso da tre amichevoli
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La convocazione di Franco Mastantuono con l’Argentina rischia di complicare la preparazione della Fiorentina alla trasferta contro il Genoa, in programma sabato 10 ottobre alle 15. Il fantasista viola è atteso da tre amichevoli: il 30 settembre contro la Bolivia, il 3 ottobre contro il Burkina Faso e il 6 ottobre contro il Benin, nella serata che dovrebbe segnare l’addio di Lionel Messi alla nazionale.
Dopo l’ultima partita, Mastantuono potrebbe rientrare a Firenze soltanto giovedì 8 ottobre. Avrebbe così il tempo, forse, di partecipare alla rifinitura del venerdì prima di partire con la squadra per Genova: una situazione poco favorevole per Paolo Vanoli, che sta sfruttando la sosta per lavorare con il gruppo.
Un rientro anticipato del giocatore appare difficile, anche se le tre gare dell’Argentina sono amichevoli. La Fiorentina dovrà quindi preparare la ripresa del campionato tenendo conto dei tempi di viaggio e dei pochi allenamenti che Mastantuono potrà svolgere con i compagni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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